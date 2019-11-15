ميركل والسيسي يبحثان الازمة الليبية والعلاقات الثنائية

أنسامد - 15 نوفمبر/ تشرين الثاني - تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم / الجمعة / من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية والأزمة الليبية.



واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي انه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.



وأكدت المستشارة ميركل حرصها على الاطلاع على رؤية الرئيس السيسي حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري في المنطقة، وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.



وفى هذا السياق ، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في إستعادة اركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها. كما شدد السيسي علي ان إرادة الشعب الليبي يجب ان تتحقق وُتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.



وتطرق الاتصال كذلك لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت ميركل حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة.



