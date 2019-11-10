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قطر للبترول: جميع وحدات المصرية للتكرير تعمل بنجاح
    أنسامد - 10 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلنت شركة "قطر للبترول" نجاح تشغيل مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

    وأضافت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير تعمل الآن بنجاح ومن المتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بنهاية الربع الأول من 2020.

    هذا وتمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ (38,1%) في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6%) في الشركة المصرية للتكرير.

    كما لفت البيان إلى أن هذا المشروع "أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا، ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط جمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد".

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