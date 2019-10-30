دمبروفسكيس: لن نرفض مشروع قانون ميزانية ايطاليا 2020

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين اول - قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن المفوضية الأوروبية لا تفكر في رفض مشروع قانون ميزانية إيطاليا لعام 2020.



وقال "لسنا في الوقت الراهن نأخذ بعين الاعتبار (رفض)." وقال إنه إذا كانت المفوضية الأوروبية تريد إصدارًا منقحًا ، فستطلب نسخة واحدة بحلول الموعد النهائي اليوم.



وقال "لو أرادت اللجنة طلب مسودة منقحة لكنا نحترم الموعد النهائي".



وأضاف "رغم ذلك ، لدينا بعض المخاوف بشأن الميزانية ولهذا السبب بعثنا برسالة" إلى وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري. وقال دومبروفسكيس إن "التحليل الشامل سوف يعتمد على التوقعات الاقتصادية" المقرر إجراؤها في 7 نوفمبر