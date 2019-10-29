الحكومة : لا تضارب مصالح كونتي-الفاتيكان

أنسامد - 29 أكتوبر / تشرين الأول - قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لم يرتكب أي خطأ بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز عن وجود صلة بينه وبين صندوق استثمار ، فايبر 4.0 ، في مركز تحقيق في فساد مالي في الفاتيكان. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "فيما يتعلق بتقارير الفاينانشيال تايمز ، تجدر الإشارة إلى أن كونتي أعطى فقط رأيا قانونيا ولم يكن على علم ، ولم يكن يتوقع منه أن يعرف أن بعض المستثمرين أشاروا إلى أن صندوق استثمار مدعوم من الفاتيكان وهو موضوع تحقيق اليوم.



وأشار البيان أن كونتي في وقت لاحق قام بالفعل بتصفية كل شيء من خلال هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية ، التي قررت عدم اتخاذ أي إجراء في القضية.



