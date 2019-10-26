كونتي ، دي مايو ، زينغاريتي في أومبريا

أنسامد - 26 أكتوبر /تشرين الأول - قام رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يقوم بحملة انتخابية مع وزير الخارجية لويجي دي مايو وحاكم لاتسيو نيكولا زينغاريتي وقادة حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي على التوالي في نارني قبل الانتخابات الإقليمية يوم الأحد في أومبريا.



كان حزب M5S المناهض للمؤسسة والحزب الديمقراطي من يسار الوسط من المنافسين الشرسة حتى وقت قريب، لكنهم شكلوا اتفاقا على المستوى الوطني لحكومة جديدة في أغسطس / آب بعد أن قام زعيم الدوري ماتيو سالفيني بسحب الثقة من حكومة كونتي الأولى ، والتي كانت قائمة على تحالف بين M5S والرابطة.



تضافرت جهود كل من PD و M5S مرة أخرى لدعم محاولة Vincenzo Bianconi ليصبح حاكم Umbria في سعيه لإنهاء سلسلة طويلة من الانتصارات في الانتخابات الإقليمية من اليمين الوسط بقيادة الرابطة.



