لويجي دي مايو: إكسبو دبي فرصة جيدة للشركات الايطالية

انسامد - 20 اكتوبر/ تشرين الاول - أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن ثقته أن معرض إكسبو دبي 2020 سيكون فرصة جيدة للشركات الايطالية للنمو.



جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الايطالي في مدينة ماتيرا برفقة نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، للمشاركة في فاعلية "عام واحد على الإنطلاق"، لاستعراض الجناح الايطالي المشارك في معرض إكسبو دبي 2020.



وأضاف دي مايو: سيعكس الجناح الايطالي مبدأ الاستدامة والتميز وخبرات الشركات الايطالية، مشيرا إلى أن الجناح الايطالي بالاضافة إلى منشآت اخرى في معرض إكسبو دبي من عمل الشركات الإيطالية.



وتابع: شعار الجناح الإيطالي هو "الجمال يوحد الناس"، ليس فقط من الناحية الجمالية البحتة ولكن جمال الابتكار والمعرفة: نريد أن نجعل من الجناح الايطالي "مركزا للابداع" يتيح للزوار رحلة حقيقية إلى الجمال الإيطالي بتاريخه وفنونه.



