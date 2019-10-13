Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
تونس: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأكثر من مائة شخص
    انسامد - 13 اكتوبر/ تشرين الاول - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتراض مركب صيد على متنه 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل إلى إيطاليا.

    وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية اعتراض المركب تمت بعد مطاردة نفذتها 8 وحدات بحرية بدأت ليلة الجمعة السبت، بعد تلقي معلومات عن إبحار هذا المركب من سواحل مدينة صفاقس في محاولة للتسلل خلسة إلى السواحل الإيطالية.

    وأشارت إلى أن ربان هذا المركب رفض الامتثال لأوامر التوقف الموجهة له من الوحدات التابعة للحرس البحري باستعمال مكبرات الصوت والإشارات البحرية والاتصال المباشر.

    وبتواصل المجهودات تم تحويل وجهة الزورق باتجاه سواحل جزيرة جربة، كما تم إنقاذ 25 من المهاجرين بعد إلقاء أنفسهم في البحر.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما: لعبة فيديو لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد

    ألبوم الصور