تونس: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأكثر من مائة شخص

انسامد - 13 اكتوبر/ تشرين الاول - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتراض مركب صيد على متنه 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل إلى إيطاليا.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية اعتراض المركب تمت بعد مطاردة نفذتها 8 وحدات بحرية بدأت ليلة الجمعة السبت، بعد تلقي معلومات عن إبحار هذا المركب من سواحل مدينة صفاقس في محاولة للتسلل خلسة إلى السواحل الإيطالية.



وأشارت إلى أن ربان هذا المركب رفض الامتثال لأوامر التوقف الموجهة له من الوحدات التابعة للحرس البحري باستعمال مكبرات الصوت والإشارات البحرية والاتصال المباشر.



وبتواصل المجهودات تم تحويل وجهة الزورق باتجاه سواحل جزيرة جربة، كما تم إنقاذ 25 من المهاجرين بعد إلقاء أنفسهم في البحر.



