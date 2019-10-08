غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوسا ، 13 قتيلاً على الأقل

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين اول - نجح خفر السواحل الإيطالية وشرطة المالية الإيطالية في انقاذ 22 مهاجرا غير شرعي واستعادة جثث 13 شخصًا ، جميعهم من النساء ، بعد أن انقلب قارب كان يقل حوالي 50 مهاجرًا غير شرعي على بعد أميال قليلة من ساحل لامبيدوسا.



و يرجع الحادث الي انتقال جميع المهاجرين إلى أحد طرفي القارب ، مما تسبب في انقلابه.



وقال الناجون إن ثمانية أطفال من بين المفقودين.



وصل المدعي العام في أجريجينتو سلفاتوري فيلا إلى الجزيرة لاجراء التحقيق حول الحادث.



وقال إن أيا من المهاجرين كان يرتدي سترة نجاة.



و اكد انه وفقا لشهادة الناجين "كان هناك أكثر من 50 مهاجرا غير شرعي على متن القارب. وقد فتحت النيابة العامة بالفعل تحقيقًا و ادانت بالقتل الخطأ ، ضد شخص أو أشخاص مجهولين.



وقالت المنظمة غير الحكومية "Open Arms" إنها أنقذت 40 شخصًا من قارب مختلف خلال الليل ،و كان من بينهم ولد صغير وطفل حديث الولادة.



تعاني جزيرة لامبيدوسا من وطأة عمليات هجرة المهاجرين من شمال إفريقيا ، وخاصة ليبيا.



