Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
سالفيني : يجب إجراء إنتخابات مباشرة لرئيس الدولة
    أنسامد - 21 سبتمبر /أيلول - قال زعيم حزب اإتحاد ماتيو سالفيني يوم أمس الجمعة إن الرئيس الإيطالي يجب أن ينتخب مباشرة من قبل الشعب، حيث أن الرئيس ، الذي يعمل كحارس للدستور وحكم النظام السياسي ، ينتخب حاليا من قبل البرلمان.

    وأضاف "أعتقد أنه ، إن لم يكن في عام 2022 ، فإنه في عام 2029 يمكن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل المواطنين".

    وقال سلفيني ، الذي يتقدم حزبه بشكل جيد في استطلاعات الرأي ، إنه واثق من أنه سيحصل على الأصوات اللازمة في البرلمان في المستقبل لتنفيذ هذا الإصلاح الدستوري.

    وأضاف أنه لا يعتقد أن حكومة M5S-PD الحالية ستستمر حتى عام 2022 ، عندما يتم انتخاب خليفة الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    معبد هيرا:موسيقى الشرطة

    ألبوم الصور