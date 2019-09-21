سالفيني : يجب إجراء إنتخابات مباشرة لرئيس الدولة

أنسامد - 21 سبتمبر /أيلول - قال زعيم حزب اإتحاد ماتيو سالفيني يوم أمس الجمعة إن الرئيس الإيطالي يجب أن ينتخب مباشرة من قبل الشعب، حيث أن الرئيس ، الذي يعمل كحارس للدستور وحكم النظام السياسي ، ينتخب حاليا من قبل البرلمان.



وأضاف "أعتقد أنه ، إن لم يكن في عام 2022 ، فإنه في عام 2029 يمكن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل المواطنين".



وقال سلفيني ، الذي يتقدم حزبه بشكل جيد في استطلاعات الرأي ، إنه واثق من أنه سيحصل على الأصوات اللازمة في البرلمان في المستقبل لتنفيذ هذا الإصلاح الدستوري.



وأضاف أنه لا يعتقد أن حكومة M5S-PD الحالية ستستمر حتى عام 2022 ، عندما يتم انتخاب خليفة الرئيس سيرجيو ماتاريلا.



