سالفيني : يجب إجراء إنتخابات مباشرة لرئيس الدولة

أنسامد - 21 سبتمبر /أيلول - قال زعيم حزب اإتحاد ماتيو سالفيني
يوم أمس الجمعة إن الرئيس الإيطالي يجب أن ينتخب مباشرة من قبل
الشعب، حيث أن الرئيس ، الذي يعمل كحارس للدستور وحكم النظام
السياسي ، ينتخب حاليا من قبل البرلمان.
وأضاف "أعتقد أنه ، إن لم يكن في عام 2022 ، فإنه في عام 2029 يمكن
انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل المواطنين".
وقال سلفيني ، الذي يتقدم حزبه بشكل جيد في استطلاعات الرأي ، إنه
واثق من أنه سيحصل على الأصوات اللازمة في البرلمان في المستقبل
لتنفيذ هذا الإصلاح الدستوري.
وأضاف أنه لا يعتقد أن حكومة M5S-PD الحالية ستستمر حتى عام 2022 ،
عندما يتم انتخاب خليفة الرئيس سيرجيو ماتاريلا.