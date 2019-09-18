مصر: مقتل 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

أنسامد 18 سبتمبر / ايلول - أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم / الأربعاء / مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن من بين القتلى قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي خلف الدهشوري، المتورط فى حادثي اغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.



وتابع البيان: عثر بحوزتهم على 6 أسلحة آلية، وبندقيتي خرطوش، وكمية من مادتى RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، وهيكلين لعبوات.



