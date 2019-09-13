ليبيا: المجلس الرئاسي يرحب بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة

أنسامد 13 سبتمبر / ايلول - رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له أن حكومة الوفاق ستعمل بجدية بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، مؤكدا ضرورة وقف الاعتداء على العاصمة والمدن الليبية الأخرى.



وتابع البيان أن " الطرف المعتدي قام بمحاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية وقوض العملية السياسية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في 14 أبريل الماضي سعيا منه لترسيخ حكم الفرد العسكري الدكتاتوري وعائلته، ولهذا لا يمكن اعتباره شريكا موثوقا لأي سلام قادم".



وأكد أن حكومة الوفاق لديها العزم والإرادة الكاملة لاستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية وبالاستعانة بالخبرات الدولية المختصة في هذا المجال.



