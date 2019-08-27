بدء مباحثات تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة

انسامد - 27 اغسطس - اب - بدأت محادثات بين الأحزاب السياسية الإيطالية بهدف تشكيل حكومة جديدة لتجنب إجراء انتخابات عامة مبكرة.



التقى زعماء التكتلين الرئيسيين الحاليين ، الحركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة والحيتي ، على التوالي في مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتيزب الديمقراطي من يسار الوسط ، لويجي دي مايو ونيكولا زينغار.



كان لدى الأطراف حتى الساعة السابعة مساء امس لإعطاء "مؤشرات حول محادثاتهما " للرئيس سيرجيو ماتاريلا.



قال ماتاريلا يومساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء. الاثنين إنه سيبدأ جولة جديدة من المشاورات مع الطرفين في ال وقال مكتب ماتاريلا إن المشاورات ستستمر يومين وتنتهي بـلقاء مع حركة الخمس نجوم ، أكبر قوة برلمانية ، بعد ظهر الغد الأربعاء.



سيتصل ماتاريلا يوم الثلاثاء بسلفه جورجيو نابوليتانو ، ثم يستقبل رئيس مجلس الشيوخ إليزابيتا كاسيلاتي الساعة ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو في خطاب استقالته في 20 أغسطس ، شن كونتي هجومًا عنيفًا على سياسات سالفيني ، بما في ذلك الموقف المتشدد المناهض للمهاجرين الذي ساعد أكثر في تعزيز تقييماته في الاستطلاع - وحصل على استحسان رئيس الوزراء من اليسار.



