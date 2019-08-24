محادثات "بناءة" بين حركة 5 نجوم وحزب يسار الوسط الديمقراطي

أنسامد - 24 أغسطس /آب - بدأت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات (M5S) وحزب يسار الوسط الديمقراطي (PD) يوم أمس الجمعة محادثات وصفها كلا الجانبين بأنها "بناءة" حول تشكيل حكومة ائتلافية تحل محل تحالف M5S مع الرابطة الوطنية التي ماتيو زعيم العصبة غرق سالفيني في وقت سابق من هذا الشهر.



وكتب عليه أحد أعضاء وفد الحزب الديمقراطي التقدمي بعد الجلسة الأولى للمحادثات "لا توجد مشاكل لا يمكن التغلب عليها".



وقال عضو مجلس الشيوخ أندريا ماركوتشي "عقد الاجتماع في مناخ إيجابي وبناء ، مما يجعلنا نأمل في الأفضل على آفاق (لاتفاق)".



وقال نائب زعيم الحزب الديمقراطي أندريا أورلاندو "سنقوم بإعداد الملفات اللازمة للمحادثات حول جميع قضايا جدول الأعمال البرنامجي ، ونحن في انتظار موافقة قادة الحزبين. نريد أن نعمل في الساعات القليلة المقبلة".



