اوبن ارمز تقترح نقل المهاجرين جوا من كاتانيا الي مدريد

انسامد - 20 اغسطس - اب - اقترحت منظمة إغاثة المهاجرين الإسبانية غير الحكومية اوبن ارمز نقل 130 مهاجراً الموجودين على متن سفينة الإنقاذ قبالة لامبيدوسا من كاتانيا إلى مدريد.



وقال ريكاردو جاتي ، رئيس منظمة أوبن آرمز:ان هذا القرار يأتي للحفاظ علي كرامة المهاجرين الذين تم إنقاذهم حيث سيتم نقلهم إلى كاتانيا ومن هناك نقلهم إلى مدريد بالطائرة".



قال جاتي الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في ميناء لامبيدوساان استئجار طائرة بوينج لـ 200 شخص تصل كلفته إلى 240 يورو لكل راكب.



وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أنه يتعين على إيطاليا وإسبانيا احترام الاتفاق المعلن و توصيل المهاجرين إلى ميناء مايوركا الآمن.



من جانبها دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود إلى إيجاد حل للمواجهة القائمة حاليا منذ اسبوعين بين سفينة إنقاذ المهاجرين غير الحكومية اوبن ارمز مع إيطاليا لتمكين الانزال الفوري لـ 130 مهاجرًا .



وقالت "إننا نناشد الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية أن تتعاون لإيجاد حل يسمح بالنزول الفوري للأشخاص الموجودين على متن السفينة".



وأكدت ، مع ذلك ، أن المفوضية الأوروبية ليس لها اختصاص فيما يتعلق بموانئ الهبوط.



وقالت بيرتود أيضًا إن مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس قد اتصل بالدول الأعضاء في الأيام القليلة الماضية أيضًا بشأن سفن إنقاذ مهاجرين أخرى تابعة لمنظمة غير حكومية تحمل على متنها 356 مهاجر محظور عليها دخول موانئ إيطاليا .

