تعليق محكمة قرار سالفيني بحظر دخول "أوبن آرمز"

أنسامد - 15 أغسطس /آب - سمحت يوم أمس الأربعاء المحكمة الإدارية في لاتسيو بدخول سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" التي تقل نحو 147 مهاجرا إلى المياه الإقليمية الإيطالية في تحد لقرار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم حزب الإتحاد الذي يفرض سياسة المواني المغلقة.



وقضت المحكمة بتقديم المساعدة الفورية "لمن هم في أشد الحاجة لها"، لكنها لم تنص على حق السفينة في الرسو أو إنزال المهاجرين منها.



وكان سالفيني وقع قرارا في مطلع آب/أغسطس يحظر بموجبه على السفينة دخول المياه الإيطالية، بحجة حماية النظام العام في البلاد.



وبعد حكم المحكمة، توجهت السفينة إلى جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها 147 مهاجرا، وقالت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية التي تشغل السفينة أنها لن تحاول الدخول عنوة إلى ميناء لامبيدوزا كما فعلت سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3" في حزيران/يونيو ما دفع السلطات إلى احتجازها واعتقال قبطانها.



وتسعى السفينة الإسبانية إلى الوصول إلى مرفأ يجنبها أمواجا بلغ ارتفاعها مترين ونصف متر.



