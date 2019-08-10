حزب الرابطة يقدم طلبا بحجت الثقة عن كونتي

أنسامد - 10 أغسطس /آب - قدم حزب الرابطة طلبا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مجلس الشيوخ يوم أمس الجمعة بعد أن قال زعيم الحزب ، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني ، يوم الخميس إن الغالبية الحاكمة لم تعد موجودة ودعت إلى انتخابات مبكرة.



وقال الطلب إن هناك "عددا كبيرا من الأصوات" داخل الحكومة في إشارة إلى معارضة الشريك الائتلافي للرابطة، حركة الخمس نجوم (M5S)، إلى مشروع خط السكك الحديدية عالي السرعة TAV Turin-Lyon.



وقال حزب الرلبطة "الكثير من الضجيج أمر سيء بالنسبة لإيطاليا التي تحتاج إلى النمو وبالتالي إجراء انتخابات جديدة قريبا." وأضاف "أولئك الذين يضيعون الوقت، يؤذون البلاد ويفكرون فقط في مواقفهم"