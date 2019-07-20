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حكومة الوفاق الليبية قلقة من تصعيد عسكري جديد
    أنسامد - 20 يوليو/ تموز - أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن "قلقه من معلومات وما أكدته تقارير أممية وإعلامية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد" من قبل القوات المعتدية على العاصمة طرابلس.

    ودعا المجلس في بيان له البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى "تحرك فعال لوقف هذا العدوان، وتحمّل مسؤولياتهم تجاه ما قد تعتزم المليشيات المعتدية ارتكابه من تصعيد عسكري، واستهداف للمدنيين".

    وأشار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى أن القوات المعتدية على العاصمة طرابلس تعد لهجوم يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا جاهزية قوات حكومة الوفاق لصد وهزيمة أي عدوان جديد.

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