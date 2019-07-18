ايطاليا:اجتماع رئيسي الشيوخ و النواب لمناقشة خطة الاصلاح

انسامد - 18 يوليو - تموز - اجتمعت رئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو لمناقشة الإجراء البرلماني المحتمل بشأن الإصلاح.



و من ناحية اخري اخبر ريكاردو موليناري ،عضو مجلس النواب التابع لحزب الرابطة ، وزيرة الجنوب باربرا ليزي من حركة 5 نجوم أن الرابطة تري انه لا وجود للحكومة مع غياب الحكم الذاتي" ، في إشارة إلى خطة الإصلاح المقدمة من قبل مناطق لومباردي ، فينيتو وإميليا رومانيا للحصول على مزيد من الحكم الذاتي.



وقال موليناري إن الرابطة تدعو إلى "احترام تصويت مواطني لومباردي وفينيتو".



في تقرير صدر بالامس، قالت المحكمة الدستورية الإيطالية إنه قد تكون هناك مشاكل قانونية مع السعي للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.



وقال التقرير إن قانون عام 2009 الذي أدخل "الفيدرالية المالية" في إيطاليا "لا يبدو أنه يسمح بالتقليل من آلية التعديل الأقليمي المنصوص عليها في القانون الوطني".



