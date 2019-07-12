طرابلس تطالب باريس بتوضيحات بشأن وجود اسلحة فرنسية في ليبيا

أنسامد - 12 يوليو/ تموز - طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية باريس بتقديم توضيحات عقب إقرار فرنسا بأن الصواريخ الي عثر عليها في مدينة غريان تعود للجيش الفرنسي.



وطالب وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "بتوضيح الآلية التي وصلت بها الأسلحة الفرنسية التي عثر عليها في غريان، إلى قوات حفتر، ومتى تم شحنها وكيف سلمت".



كما طالب سيالة نظيره الفرنسي بـ"معرفة حجم هذه الأسلحة التي يتنافى وجودها مع ما تصرح به الحكومة الفرنسية في المحافل الدولية واللقاءات الثنائية بدعمِ حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا".



وكانت الخارجية الفرنسية قد أبلغت السفارة الليبية في باريس بأن موضوع الأسلحة الفرنسية في ليبيا هو موضوع معنية به وزارة الدفاع الفرنسية، بحسب الخارجية الليبية.



