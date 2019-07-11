عاصفة ثلجية علي البحر الادرياتيكي

انسامد - 11 يوليو - تموز - تعرض ساحل البحر الأدرياتيكي للعواصف يوم الأربعاء - امس - وأصيب العديد من الأشخاص في بيسكارا بجروح من البرد القارس و من كرات الثلج المتساقطة و التي وصلت الي حجم البرتقالة بالاضافة الي سقوط 200 شجرة صنوبر تاريخية بالقرب من رافينا ، فضلاً عن الفيضانات هناك وفي أجزاء أخرى كثيرة من سواحل رومانيا ، وماركي وأبروزو بما في ذلك مستشفي بيسكارا .



و قدأصيب ما لا يقل عن 18 شخصًا بكدمات و جروح من بينهم امرأة حامل بكرات الثلج الكبيرة في بيسكارا بأبروزو.. كما تم نقل المصابين إلى وحدة الطوارئ في البلدة.



و قد تحطم عدد كبير من السيارات و تهشم الزجاج الأمامي والنوافذ بالاضافة الي سقوط السقوف في منتجع ساحلي.



في وقت لاحق غمرت المياه الشوارع في بيسكارا بعد عاصفة مطيرة عنيفة اعقبت عاصفة البرد...و تحولت الشوارع الي برك من المياه المتراكمة في بلدة ابروزو ..كما تصدعت الطرق وأرسل العمدة كارلو ماسكي فريقًا للطوارئ إلى مكان الحادث.



وقال العمدة ماسكي إن شوارع بيسكارا "غير صالحة للسير بعد العاصفة الممطرة والعاصفة الثلجية هناك..و اشار الي ان "الظاهرة كانت غير عادية"و اشار الي ان إيطاليا تتعرض بشكل متزايد لموجات الطقس القاسية .



كما اندلع حريق كبير على ساحل بلايا دي كاتانيا مما دفع العديد من رواد الشاطئ إلى الاندفاع إلى البحر..و قد قام رجال الإطفاء بالفعل بتنشيط خطة لإنقاذ الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استخدام القوارب وطائرات الهليكوبتر.



في النهاية ، تم إجلاء مئات الأشخاص الذين عزلتهم النيران على الشاطئ بواسطة قوارب تجديف وقوارب يديرها رجال الإطفاء وكان من بينهم 40 طفلاً تم حظرهم في مؤسسة أزورو ومخيم دون بوسكو .



