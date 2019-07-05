Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قصف مركز إيواء مهاجرين قرب طرابلس إلى 53 قتيلًا
    أنسامد 5 يوليو/ تموز - أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ عن ارتفاع حصيلة قصف مركز إيواء مهاجرين في مدينة تاجوراء قرب العاصمة الليبية إلى 53 قتيلا و130 مصابا.

    وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة على حسابها في تويتر، إن "حصيلة الهجوم الذي استهدف مركز إيواء تاجوراء ارتفعت إلى 53 قتيلًا و130 جريحا، مؤكدة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس إلى قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.

    ودعت المنظمة إلى حل سريع وسلمي لحماية الجميع في ليبيا.

    وتشهد العاصمة الليبية طرابلس مواجهات مسلحة منذ الرابع من ابريل الماضي، بين الجيش الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تقرير ايطالي:الشواء يعرض للاصابة بالاورام

    ألبوم الصور