قوات حكومة الوفاق تصل إلى قلب مدينة غريان

أنسامد - 29 يونيو /حزيران - قالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطنى على لسان محمد الحصان،القائد الميداني للكتيبة 166 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى: انتفاضة أهالي مدينة غريان و كانت مشاركتهم فعّالة و لولا جهودهم الجبّارة لما تمكّنت قوات الوفاق من الوصول الى قلب مدينة غريان نتمنى من المدن الأخرى التي تحتضن ميليشيات حفتر ان تحذو حذو غريان نحن ضد إراقة أي دم ليبي فشبابنا ذخر للوطن.. نوجّه نداء الى مدينة ترهونة للانتفاضة من الداخل والا سنضطر للتعامل بالقوة لطرد اتباع حفتر.لن نسمح بنظام حفتر في ليبيا بالكامل.



