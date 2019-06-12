الدفاعات الجوية السورية تصدهجوم إسرائيلي بجنوب سوريا

انسامد - 12 يونيو - حزيران - ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها.



وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.



وقالت الوكالة "الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة".



وأضافت "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".



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