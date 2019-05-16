كونتي يعرب خلال لقائه مع حفتر عن قلق إيطاليا بشأن ليبيا

أنسامد - 16 مايو /ايار - إستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي صباح اليوم الخميس القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي وصل إلى روما مساء أمس الأربعاء.



في تصريحات للصحفيين قال كونتي "أعربت عن قلق إيطاليا بشأن الوضع في ليبيا"، مضيفا " نريد وقف إطلاق النار ونثق في المسار السياسي كحل للأزمة" في معرض رده على سؤال حول طمأنة حفتر إيطاليا بنهاية النزاع، أجاب كونتي "لقد تحدثنا لفترة طويلة ...".



ومن المقرر أن يتوجه المشير خليفة حفتر إلى باريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وكان رئيس الحكومة الإيطالية كونتي قد أكد الثلاثاء الماضي بعد استقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج في روما، أنه يسعى للقاء المشير خليفة حفتر، مضيفا أنه "في كل محادثاتي ما زلت أقول إن الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل العسكرية".



وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال أول أمس الثلاثاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر "للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام."