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مجلس النواب: الإخوان المسلمون جماعة إرهابية
    أنسامد - 14 مايو / ايار - صوت مجلس النواب في طبرق بالأغلبية على اعتبار الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وقرر «تجريمها وحظرها في ليبيا».

    جاء ذلك خلال جلسة مسائية للمجلس، بحضور رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الدكتور أحميد حومه، لمناقشة آخر الأوضاع على الساحة الليبية، ولا سيما حرب طرابلس، فضلاً عن النظر في عقد عدد من النواب جلسات منفصلة في العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وفقًا للموقع الرسمي للمجلس.

    كما قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية لبحث موضوع «السيطرة على إيرادات النفط من خلال الشركات الخاضعة» للحكومة الموقتة، وتشكيل لجنة لدراسة «فصل أعضاء مجلس النواب الذين أدوا اليمين الدستورية وتغيبوا عن الجلسات»
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