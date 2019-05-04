«داعش» يتبنى الهجوم على «الكتيبة 160» بسبها

أنسامد - 4 مايو /ايار - تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، الهجوم على مقر الكتيبة 160 التابعة للقيادة العامة للجيش في مدينة سبها اليوم السبت.



وأعلن التنظيم، في بيان نشرته وكالة «أعماق»، عن «مقتل وإصابة 16 شخصا»، مشيرا إلى أنه تم «تحرير جميع الأسرى المحتجزين داخل المعسكر، وإحراق عدد من الدبابات والمخازن بعد اغتنام آليات وذخائر»، حسب البيان الذي تداولته وكالات الأنباء.



وكان آمر المركز الإعلامي التابع للقيادة العامة خالد المحجوب، أكدمقتل تسعة أفراد حراسة خلال الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لتنظيم «داعش» على مقر «الكتيبة 160»