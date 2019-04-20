المسماري: مقتل 15 إرهابيا وأسر آخرين في إحباط هجوم في تمنهنت

أنسامد - 20 أبريل /نيسان - قال الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إن «القوات المسلحة سلمت قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بعد إحباط هجوم، أسفر عن مقتل 15 من العناصر الإرهابية»، مؤكدًا «القبض على أسرى تشاديين خلال تلك العملية»، على حد قوله.



واتهم الناطق باسم القيادة العامة، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، بشن غارات جوية من مصراتة على مواقع لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة.



وقال اللواء أحمد المسماري، إن «القوات المسلحة تواصل عملية تطهير طرابلس من الجماعات المسلحة الإرهابية»، مشيرا إلى أن «العمليات بطرابلس تتقدم بسلاسة وثبات».



وأوضح الناطق الرسمي باسم القائد العام «أن القوات المسلحة ملتزمة بقواعد الاشتباك وبالقانون الإنساني»، مشيرًا إلى أن «من أولويات القوات المسلحة الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم بطرابلس».



المسماري: عناصر من القاعدة ومرتزقة تشاديون بقيادة الجضران هاجموا مطار تمنهنت وأوضح أن «القوات المسلحة سلمت قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بعد إحباط هجوم، أسفر عن مقتل 15 من العناصر الإرهابية»، مؤكدًا «القبض على أسرى تشاديين خلال تلك العملية»، على حد قوله.



