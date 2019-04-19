رئيس وزراء العراق يجري لقاءات ناجحة مع الملك سلمان

أنسامد 19 إبريل/نيسان - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه أجرى لقاءات ناجحة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



ونقلت قناة "العربية" الاخبارية عن رئيس الوزراء العراقي قوله "نحن جادون بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعناها مع السعودية.. ونواصل العمل مع المملكة لتعزيز العلاقات في ظل توفر الإرادة السياسية".



وأضافت قناة "العربية " أن خادم الحرمين الشريفين عقد مع رئيس الوزراء العراقي جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.



كما التقى عبد المهدي بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.



