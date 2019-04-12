الأمم المتحدة: نزوح 9 آلاف شخص منذ بدء اشتباكات طرابلس

أنسامد 12 إبريل/نيسان - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 9500 شخص على الأقل تركوا منازلهم منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالي 3500 شخص تركوا منازلهم في طرابلس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأعرب المكتب عن قلقه بشأن سلامة وأمن المدنيين المحاصرين في المناطق المتضررة من النزاع في ضواحي طرابلس، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية مؤقتة للسماح بتوفير خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين وجرحى مناطق النزاع.



