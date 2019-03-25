رئيس وزراءاسرائيل يقطع زيارته لامريكا بسبب صاروخ قرب تل ابيب

انسامد - 25 مارس - اذار - قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لأمريكا بسبب هجوم صاروخي قرب تل أبيب .



قالت الشرطة الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، أصاب منزلا وسط إسرائيل، وأسفر عن سقوط 7 جرحى.



وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ أدى أيضا إلى أضرار كبيرة بأحد المنازل.



كما تسبب الهجوم في إطلاق صافرات الإنذار، في مناطق تقع شمال تل أبيب.



ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.



ووقع الهجوم في وقت مبكر من اليوم الاثنين، واستهدف بلدة مشميريت الزراعية، شمالي تل أبيب.



ويأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات قبيل الذكرى السنوية لبدء الاحتجاجات على حدود غزة. ويتزامن مع بدء حملة الانتخابات الإسرائيلية، في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن النار اشتعلت في المنزل.



وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو برد قوي على إطلاق الصاروخ.



وقال إنه قرر إنهاء زيارته للولايات المتحدة مبكرا على إثر الهجوم.



