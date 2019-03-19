لافروف: روسيا تعارض أي تدخل خارجي في الشئون الجزائرية

أنسامد - 19 مارس /آذار- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الثلاثاء/ إن روسيا تعارض أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية الجزائرية، مشيرا إلى أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الجزائر.



وأضاف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة - " نحن نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام ، ونحن ضد أي تدخل خارجي في الجزائر".



من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري إن الجزائر وروسيا يعملان ضمن ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية، وكلا البلدين يقفان ضد التدخل الخارجي. وتابع: " لقد أنجزنا الكثير في مجال الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وأمامنا مشاريع كثيرة هامة لتعزير العلاقات بين البلدين".



ووصف لعمامرة الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر بأنها شأن داخلي "عائلي"، وعبّر عن ثقته في قدرة الجزائريين أنفسهم على إيجاد حل للمشكلة.



وأكد لعمامرة أن السبيل الوحيد للحل يمر عبر الحوار السياسي الداخلي.



الصورة: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف