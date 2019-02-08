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الحكومة الفرنسية: استداعاء سفيرنا لدى إيطاليا إجراء مؤقت
    انسامد - 8 فبراير / شباط - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو، اليوم الجمعة، إن استدعاء سفير بلاده لدى إيطاليا يعد إجراء مؤقتا وليس دائما.

    وأوضح جريفو في تصريحات لاذاعة Europe 1 أن استدعاء السفير الفرنسي لدى إيطاليا يبعث بتحذيرات مهمة لايطاليا، بعد الهجمات المتكررة من جانب أعضاء من الحكومة الإيطالية مثل وزير الداخلية ماتيو سالفيني ونائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة (خمس نجوم) لويجي دي مايو، خاصة حينما التقى دي مايو في فرنسا بممثلي حركة السترات الصفراء.

    وأضاف " تعرضت فرنسا لهجمات متكررة من جانب اثنين من أعضاء الحكومة الإيطالية. كانت هناك دعوة للتصويت ضد الرئيس، ودعم حركة السترات الصفراء، والتشكيك في عمل فرنسا في أفريقيا".

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