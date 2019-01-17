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إضراب عام ومسيرات في تونس
    انسامد - 17 يناير - كانون ثاني - تستعد المدن التونسية، ولاسيما العاصمة تونس، اليوم الخميس، لإضراب عام ومظاهرات شعبية يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد فشل محاولات الحكومة احتواء تحركات أكبر تجمع نقابي في البلاد.

    والأربعاء، عقد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اجتماعات لتنسيق العمل واتخاذ إجراءات عملية لمواكبة الإضراب والمسيرات الشعبية.

    اتخذت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، "جملة من الاحتياطات الأمنية لمواكبة التجمعات وتأمين المسيرات والمحافظة على الأمن والنظام العام".

    وركزت الإجراءات الأمنية على العاصمة تونس، ولاسيما شارع الحبيب بورقيبة، حيث من المتوقع أن يشهد مسيرات مركزية للنقابات التي تطالب برفع مستوى المعيشة.

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