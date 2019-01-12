عودة أكثر من ألف وأربعمائة لاجىء سوري إلى ديارهم

أنسامد - 12 يناير/ كانون الثاني/ أعلن "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا " أن 1412 لاجئا سوريا عادوا إلى ديارهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، قادمين من لبنان والأردن . وجاء في بيان للمركز ، اليوم / السبت / أن من بين هؤلاء 498 لاجئا (150 امرأة و253 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و 914 لاجئا (274 امرأة و466 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".



وأضاف البيان أن 173 نازحا قد عادوا أيضا إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا ، لافتا إلى تنفيذ عملية إنسانية في "حي اليرموك " بمدينة (دمشق )، حيث تم توزيع الأغذية والاحتياجات الأساسية على السكان.



وأشار إلى أن وحدات سلاح المهندسيين السوريين واصلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تطهير الأراضي من الألغام، حيث قامت بتطهير أكثر من 21.9 هكتار من الأراضي في ثلاث محافظات.



