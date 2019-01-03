الجزائر تغلق حدودها الجنوبية أمام السوريين

انسامد - 3 يناير - كانو الثاني - منعت الجزائر جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات المعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبر أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.



وقال حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية لرويترز إن السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه بأنهم متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب.



وقال القاسمي "لقد استضفنا 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية"، مشيرا إلى اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية "لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فارين من سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا".



وأضاف أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.



وقال القاسمي إن هؤلاء السوريين وصلوا عبر مطارات دولية مستخدمين جوازات سفر مزورة.



