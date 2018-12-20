إنقاذ 33 مهاجرا والعثور على 11 جثمان جنوب ساحل أسبانيا

انسامد - 20 ديسمبر - كانون اول - أنقذت السلطات الإسبانية 33 مهاجرا غير شرعي، وعثرت على 11 جثمانا على متن قارب قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.



اعلنت وسائل الاعلام أن سفينة أبحاث علمية تابعة للبحرية الإسبانية عثرت على القارب -المنجرف- في شرق مضيق جبل طارق في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأوضحت المتحدثة باسم خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا أن المهاجرين من دول إفريقيا -جنوب الصحراء-، وأن من بين من تم إنفادهم 4 سيدات.



يذكر أنه منذ الأول من يناير 2018 وفد إلى إسبانيا عبر البحر 51 ألفا و984 مهاجرا، حيث لقى 675 آخرين حتفهم خلال رحلاتهم، ويمثل هذا العدد نصف مجموع الوافدين إلى أوروبا بحرا خلال العام الجاري، ويبلغ عددهم 106 آلاف شخص؛ وذلك وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.



