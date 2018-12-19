إيطاليا تستقبل أكثر من مائة وأربعين ألف مهاجر في 2018

انسامد - 19 ديسمبر - كانون اول - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم ، إنه تم منذ بدء العام الجاري " 2018 " حتى الآن استقبال أكثر من 140 ألف مهاجر ، بينما يتم النظر في طلبات اللجوء لحوالي 110 مهاجرا آخرين.



وأفادت الداخلية الإيطالية في بيان لها بأنه على الرغم من الانخفاض الحالي في تدفق أعداد المهاجرين الذي بلغ حتى اليوم نسبة 80% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، إلا أن أعداد المهاجرين الذين يستمرون في التدفق على إيطاليا لازال كبيرا .



وأضاف البيان ، أن العدد يعد كبيرا سواء من جانب التدفق الهائل لقوارب الهجرة في الماضي ، أو من حيث تواجد طالبي اللجوء ولفترات طويلة في إيطاليا ، مما يلقي بتداعيات سلبية .



