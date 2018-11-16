مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لمصلحة صفقة بيع أسلحة للبحرين

أنسامد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعاق مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لوقف مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 300 مليون دولار للبحرين.



وجاء التصويت ضد مقترح للجمهوري راند بول يرفض مبيعات الأسلحة للبحرين بـ77 صوتاً مقابل 21.



وأكد معارضو بول أن البحرين حليف هام للولايات المتحدة، وبها قاعدة بحرية أميركية تحتاجها واشنطن لحماية مصالحها في المنطقة.



ومن جانبها، رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين برفض مجلس الشيوخ الأمريكي وبأغلبية واضحة لمشروع قرار وقف مبيعات أسلحة إلى المملكة، مؤكدة أن هذه الخطوة المهمة تنسجم تمامًا مع طبيعة العلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تتميز به الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من تنوع وتطور يخدم مصالح البلدين وأمن المنطقة.



