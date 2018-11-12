اغتيال أحد قادة حماس في عملية أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين الثاني - اعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال احد قياديي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة في عملية للقوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي وإصابة جنديين.



وجاء في بيان صدر عن حماس أن "قوات إسرائيلية نجحت في التسلل في سيارة مدنية إلى خان يونس وقامت باغتيال القيادي في كتائب القسام نور بركة".



من جانبه اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة جنديين آخرين خلال الاشتباكات التي وقعت شرقي غزة.



وكان بركة يبلغ من العمر 37 عاما ويتولى منصب قائد كتيبة شرق خان يونس في كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة.



وأوضحت الحركة أن قواتها الأمنية اكتشفت العملية سريعا وقامت بمطاردة الجنود واشتبكت معهم فتدخلت الطائرات الإسرائيلية وقامت بقصف مكثف للتغطية على عملية انسحاب الجنود المهاجمين.



في الوقت نفسه أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قطع زيارته للعاصمة الفرنسية باريس والتي كان من المقرر أن تستمر حتى مساء الإثنين.



وأضاف المكتب أن نتنياهو سيعود إلى تل أبيب مساء الآحد.



ودوت صافرات الإنذار في منطقة أشكول القريبة من القطاع والتي تضم مستوطنة إسرائيلية في شمال غرب صحراء النقب.



وحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن "القبة الحديدية" تصدت لعدة صواريخ أطلقت على المنطقة وأسقطتها لكن صاروخا واحدا على الأقل اخترق المنظومة الدفاعية الصاروخية وضرب المنطقة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه المقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار" مضيفا أنه لم يتم اختطاف أي جندي خلال العملية.



وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي على شبكة الإنترنت أن المدارس ستغلق صباح الإثنين في المناطق الإسرائيلية القريبة من غزة كما لن يسمح للمزارعين بالعمل أيضا.



وكان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد اعلن قبل قليل أن الوزير وصل إلى مقر الوزارة في تل ابيب بعد استدعائه "لأسباب استشارية أمنية".



