ترامب يصف تعامل السعودية مع خاشقجي بأنه أسوأ عملية تستر

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين الاول - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنها "أسوأ عملية تستر على الإطلاق".



وقال ترامب في تصريحات بمؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه يجب أن يكون هناك نوع من العقاب للسعودية رداً على قتل خاشقجي ،إلا أنه لم يحدد الإجراء الذي قد يتخذه.



وفي إشارة إلى مؤامرة قتل خاشقجي، قال ترامب: "كان لديهم مفهوم أصلي بالغ السوء. وتم التنفيذ بطريقة رديئة وكان التستر هو الأسوأ في تاريخ عمليات التستر".



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستلغي جميع تأشيرات السفر لدخول الولايات المتحدة لجميع المتورطين بقتل خاشقجي.



وكانت الرياض اتهمت "عنصر مارقة" بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري بالرغم من أنها كانت تؤكد في ا لسابق بأنه "غادر القنصلية سليماً".



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة استطاعت التعرف على المسؤولين السعوديين المتورطين بقتل خاشقجي، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات بحقهم وإلغاء تأشيرات السفر الممنوحة لهم لدخول أمريكا.



قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطابه أمام أعضاء حزبه، العدالة والتنمية، في البرلمان إن عملية قتل خاشقجي، خُطط لها قبل أيام من تنفيذها.



وأضاف أن بلاده لديها أدلة قوية على قتل خاشقجي عمدا و"بوحشية" في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.



وأكد أردوغان القبض في المملكة على 18 سعوديا للاشتباه بصلتهم بالقضية. ولكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن الأدلة المتعلقة بالقتل.



