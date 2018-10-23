تركيا "ستكشف كل الأسرار" في قضية مقتل خاشقجي

انسامد - 23 اكتوبر - تشرين الاول - ال متحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتعهد بعدم الإبقاء على أي أسرار وبالكشف الكامل للحقيقة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأضاف إبراهيم قالين، أن الرئيس التركي "كان واضحا منذ البداية في عدم إخفاء أي تفاصيل في القضية".



كما أكد قالين على أهمية العلاقة التي تربط بلده بالمملكة العربية السعودية، وقال "السعودية بلد شقيق وصديق، ولدينا معه شراكات متعددة لا نريد تعريضها للخطر، لكن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المملكة في الكشف عن ملابسات هذه القضية".



وكانت الرواية السعودية بشأن مقتل خاشقجي فيما قالت إنه "عملية مارقة"، قد أثار غضبا دوليا.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنه "غير راض" عن الرواية الرسمية التي قدمتها السعودية لما حدث داخل القنصلية.



وأصدرت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، بيانا مشتركا للدول الثلاث يفيد بأن التفسير المقدم بموت خاشقجي نتيجة "شجار بالأيدي" داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية يحتاج إلى "دعم بحقائق ذات مصداقية".



وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن صدمتها لموت خاشقجي، وقالت "لا يوجد ما يبرر هذا القتل، وندين ذلك بأشد العبارات الممكنة".



وأشارت إلى أنها لن تصدر أي أحكام حتى يتم تقديم توضيح مُفصّل.



وأضاف البيان "لذا نطلب بأن يُجرى التحقيق بدقة حتى تتضح المسؤوليات، وأن تكون هناك محاسبة ومحاكمات عن أي جرائم ارتكبت".



ولكن العديد من دول الجوار للسعودية وحلفائها أعربت عن دعمها للمملكة.



وأثنت الكويت على الملك سلمان بن عبد العزيز لتعامله مع القضية.



وكانت مصر والبحرين والإمارات من الدول التي أعربت عن دعمها للسعودية.



