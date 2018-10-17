اردوغان يستقبل بومبيو في أنقرة

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار "أسنبوغا" الدولي بالعاصمة أنقرة قبيل مغادرته إلى مولدافيا.



حضر اللقاء وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.



ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى تركيا صباح اليوم، قادماً من المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات مع القادة الأتراك.



وتأتي زيارة بومبيو إلى تركيا، بعد أن التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد في الرياض أمس الثلاثاء.



