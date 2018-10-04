ليبيا ترحل 36 باكستانيا بعد دخولهم البلاد بشكل غير مشروع

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - قامت السلطات الليبية اليوم بترحيل 36 باكستانيا إلى بلادهم بعد دخول ليبيا بشكل غير مشروع.



وذكرت قناة // جيو // الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية أن طائرة خاصة قامت بنقل المرحلين إلى كراتشى تحت إشراف المسئولين بالمنظمة الدولية للهجرة .



وكانت السلطات الليبية قد قامت فى وقت سابق اليوم أيضا بترحيل 60 شخصا يحملون جنسية بنجلاديش إلى بلادهم بعد دخول الاراضى الليبية بشكل غير قانونى .



يشار إلى أن 11 باكستانيا لقوا مصرعهم غرقا أمام سواحل ليبيا فى شهر يناير الماضى .



