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ليبيا ترحل 36 باكستانيا بعد دخولهم البلاد بشكل غير مشروع
    انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - قامت السلطات الليبية اليوم بترحيل 36 باكستانيا إلى بلادهم بعد دخول ليبيا بشكل غير مشروع.

    وذكرت قناة // جيو // الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية أن طائرة خاصة قامت بنقل المرحلين إلى كراتشى تحت إشراف المسئولين بالمنظمة الدولية للهجرة .

    وكانت السلطات الليبية قد قامت فى وقت سابق اليوم أيضا بترحيل 60 شخصا يحملون جنسية بنجلاديش إلى بلادهم بعد دخول الاراضى الليبية بشكل غير قانونى .

    يشار إلى أن 11 باكستانيا لقوا مصرعهم غرقا أمام سواحل ليبيا فى شهر يناير الماضى .

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