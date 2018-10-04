ليبيا ترحل 36 باكستانيا بعد دخولهم البلاد بشكل غير مشروع
مارين لوبان تلتقي وزير الداخلية الإيطالي الاثنين المقبل
نادي السينما الإفريقية يفتتح فعالياته بالإسكندرية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليبيا، مؤتمر دولي في باليرمو في 12-13 نوفمبر
بطولة كأس رايدر للجولف في فرنسا
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا