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فوز برهم صالح بمنصب رئيس الجمهورية العراقية
    انسامد - 3 اكتوبر - تشرين الاول - فاز مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، بمنصب رئيس الجمهورية العراقية، بعد تغلبه على مرشح حزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.

    وجاء فوز صالح في جولة تصويت ثانية على منصب رئيس الجمهورية بعد تعذر حصوله ومنافسه فؤاد حسين على ثلثي الأصوات في الجولة الأولي.

    كما جاء الفوز أيضًا بعد انسحاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجولة الثانية، فيما رفض رئيس البرلمان هذا الانسحاب، واستمرت عملية التصويت رغم إعلان الانسحاب؛ نظرًا لأن المرشح المنسحب لم يقدم طلبًا رسميًا للانسحاب.

    وقدأدى الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، اليمين الدستورية رئيسًا للعراق.

    وأدى صالح اليمن الدستوري أمام رئيس المحكمة الاتحادية، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من أعضاء البرلمان.

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