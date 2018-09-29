الحبس عامان لعضوة بحركة 6 أبريل لإدانتها بسب وقذف موظفي بنك

أنسامد 29 سبتمبر/أيلول/ - قضت محكمة جنح المعادى، اليوم السبت، بحبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل، عامين بتهمة سب وقذف موظفى بنك مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر أخبار كاذبة، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه.



كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمة تنفيذًا لقرار النيابة العامة على خلفية البلاغ المقدم من مسئولى بنك مصر، ويتهمها بالتعدي على موظفى البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والسب فى حق الانتماء الوطنى.



الجدير بالذكر أن أمل فتحي هي أحد نشطاء حركة ٦ ابريل، ومتزوجة من محمد لطفي مدير المفوضيه المصرية للحقوق والحريات، أحد مستشاري عائلة ريجيني.



