حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس
من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس
الخارجية الفلسطينية ترحب بتوجه إسبانيا لبحث الاعتراف
بدولة فلسطين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
العراق ، المحتجون يهاجمون القنصلية الإيرانية في البصرة
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا
الاحتفال بعيد الاضحي في احدى الحدائق في اسرائيل