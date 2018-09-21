حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس

أنسامد - 21 سبتمبر/ أيلول/ - أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن الوحدات التي «تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق»، معتبراً أنها «تحركات ارتجالية».



وقال المشير حفتر خلال لقائه بقبيلة العواقير وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا «حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح».



وأضاف حفتر في تصريحات نقلها موقع الوسط الليبي: «قادة مليشيات طرابلس أصبحوا أغنياء لكن مجرمين ونقترح عليهم مغادرة ليبيا ومن ثم مواجهة القانون أو المصالحة مع المجتمع».



ولفت المشير حفتر إلى «الدعم الذي تتحصل عليه الميليشيات المسلحة في طرابلس من قبل حكومة الوفاق»، مؤكداً أن «القانون سيلاحق الجميع».



