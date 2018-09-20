الرئيس السوري يحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية

انسامد - 20 سبتمبر - ايلول - حمل الرئيس السوري بشار الأسد، إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية قرب السواحل السورية.



وأرسل الأسد برقية تعزية لنظيره الروسي فلاديمير بوتين - وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية - أعرب فيها عن خالص التعازي في مقتل العسكريين الروس في حادثة سقوط الطائرة في البحر المتوسط.



وقال الأسد في برقيته: "إن هذه الحادثة المؤسفة هي نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة التي دائما ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ عدوانها في منطقتنا".



وتابع: "نحن على أتم الثقة أن مثل هذه الأحداث المفجعة لن تثنيكم وتثنينا عن مواصلة مكافحة الإرهاب، الذي تمتزج في سبيله دماء عسكريينا وعسكرييكم الأبطال".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ألقت باللوم في تحطم الطائرة على إسرائيل.



