الرئيس السوري يحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية
من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس
إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ33 شخصا شمال غربي الجزائر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
العراق ، المحتجون يهاجمون القنصلية الإيرانية في البصرة
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا
الاحتفال بعيد الاضحي في احدى الحدائق في اسرائيل