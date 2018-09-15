بوادر عمل عسكري حكومي في إدلب السورية

أنسامد - 15 سبتمبر /أيلول/ - عاد التصعيد إلى ريفي حماة وادلب شمال ووسط سوريا بعد هدوء نسبي استمر لمدة يومين بالتزامن مع تلميح قاعدة حميميم العسكرية الروسية لعمل عسكري، تقوم به القوات الحكومية السورية في تلك المناطق.



وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر في محافظة ادلب "قصفت القوات الحكومية المتمركزة في قرية ابو عمر اليوم السبت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بلدتي الخوين وفرجة، وقرية أم الخلاخيل في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن اصابة عدد من المدنيين وتضرر ممتلكاتهم".



إلى ذلك، قالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية اليوم، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "موسكو لم تنصاع للمطالب الخارجية بمنع القوات الحكومية من تنفيذ الهجوم البري على مقاطعة إدلب شمال سوريا، التأجيل الزمني للقضاء على الإرهاب لا يعتبر إلغاءً له، كما أن القوات الحكومية يحق لها تنفيذ عملياتها في أي بقعة من أراضي الدولة السورية"