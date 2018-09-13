ألمانيا تتوصل إلى اتفاق مع إيطاليا بشأن إعادة اللاجئين

انسامد / ومع/ 13 سبتمبر/ ايلول/ قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس إنه تم التوصل لاتفاق مع إيطاليا بشأن إعادة اللاجئين الذين يتم اعتراضهم عند الحدود الألمانية. وقال زيهوفر أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) "لقد أصبح الاتفاق مع إيطاليا جاهزا، لم يبق الآن سوى توقيع النظير الإيطالي وتوقيعي". وتابع الوزير الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي "من أجل توفير نفقات السفر فإننا سنتبادل الوثائق.. لذلك فإن الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى"، معتبرا الاتفاق "نجاحا". وكان زيهوفر أعلن أمس أن بلاده والبرتغال وقعا اتفاقية لتسريع إعادة طالبي اللجوء بين البلدين وفقا لاتفاقية دبلن.كما توصلت ألمانيا لاتفاقات مشابهة مع إسبانيا واليونان.



وتسمح العقود المبرمة لألمانيا بإعادة اللاجئين خلال 48 ساعة شريطة أن تكون بصمات المهاجرين مسجلة في شبكة البيانات الأوروبية "أوروديك"، وهو إجراء يتم عادة عند تقديم طلب اللجوء. يذكر أن قواعد دبلن تنص على أن النظر في طلب اللجوء هو من اختصاص أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء، وعلى ذلك فإن كل لاجئ قدم طلب لجوء في أول دولة وصل إليها ثم غادرها إلى دولة أخرى، فإنه من الممكن إعادته إلى الدولة الأولى في غضون مهلة تستغرق ستة أشهر