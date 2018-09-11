استنكار عالمي للهجوم علي مؤسسة النفط الليبية

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - استنكرت عدة دول عربية وغربية؛ الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس صباح الاثنين.



أولى ردود الفعل العربية جاءت من دولة قطر حيث أصدرت الخارجية القطرية بيانا دانت فيه الهجوم، مناشدة جميع الليبيين وقف القتال وتغليب المصلحة الوطنية.



من جهتهم عبر سفراء دول كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا إضافة إلى البعثة الأممية عبر بيانات لهم عن استنكارهم للهجوم؛ مشددين على ضرورة توحيد صفوف الليبيين لمواجهة الإرهاب.



و من ناحيتها نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، نص اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، الموقع أمس الأحد، في الزاوية.



ونص الاتفاق على ثمانية بنود، أولها استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة، فيما شمل البند الثاني إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات خاصة وطرابلس عامة، يليها وضع آلية لفض الاشتباك.



